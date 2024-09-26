大連の１～８月経済統計、鉱工業は5.6％増

中国遼寧大連の１～８月経済統計、鉱工業は5.6％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ大連の１～８月経済統計、鉱工業は5.6％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW広東省の鉱工業生産、１～８月は5.0％増中国広東経済マクロ経済統計８月ＣＰＩ、2.7％上昇に急減速 電気代補助で３年ぶり目標範囲オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第10回＞米大幅利下げでリスクオンオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計自動車統計【中国自動車ランキング】８月中国車両統計自動車NEW大連の１～８月経済統計、鉱工業は5.6％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEWＢＹＤ、900万台目のＮＥＶラインオフ中国深セン車両統計自動車NEW１～８月輸入車販売15％減、国産車に押され中国車両貿易統計自動車NEWレンタカー市場1500億元へ、個人旅行拡大で中国運輸統計自動車陸運観光NEW８月の鉱工業生産がマイナス、洪水が影響タイ経済マクロ経済統計NEW