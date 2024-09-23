遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増

中国遼寧遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW所得税の扶養控除額は据え置き、財務省ベトナム経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW８月ＣＰＩは1.9％上昇、３カ月ぶり減速マレーシア経済マクロ経済統計NEW８月のＣＰＩ上昇率2.2％ 約３年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW天津の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国天津経済マクロ経済統計貿易統計遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW重慶の二輪輸出、上期は全国首位の221万台中国重慶車両貿易統計二輪車NEW中国の風力発電機受注、上期は世界76％中国公益貿易統計その他製造電力・ガス・水道NEW深センの輸出額、１～８月は過去最高更新中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW８月の空港旅客492万人、前年同月比23％増香港運輸統計空運NEW８月輸出11.2％増、半導体好調で同月最高に韓国経済マクロ経済貿易統計NEW