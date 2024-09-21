８月電動車販売、１万台超え

インドネシア８月電動車販売、１万台超え前年比３割増、ＥＶシェア48％にPICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国インドネシア日本自動車電機統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向アジアにＥＶ化の波日系自動車メーカーの動向ＰＮＡ、中国ＥＶ強化で日系の販売事業縮小タイ車両自動車NEW日野自、アフターサービスでヌ州企業と提携マレーシア車両自動車車部品NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は8500台マレーシア車両統計自動車その他サービス小売りNEW８月電動車販売、１万台超え 前年比３割増、ＥＶシェア48％にインドネシア車両統計自動車電機NEW九州三菱自動車販売、ＨＣＭ同業に出資へベトナム車両自動車国民車２社、８月販売で明暗 首位プロドゥアは11.6％増と好調マレーシア車両統計自動車車部品アジアにＥＶ化の波乳製品の補助金調査に異議、ＥＵ中国農水貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEWナタ汽車がブラジル企業と提携、中南米強化中国浙江車両貿易自動車設備投資車部品NEW騰勢がセダン「Ｚ９ＧＴ」発売、33万元から中国深セン車両自動車NEWＬＧ化学、トヨタの電池子会社に正極材供給韓国車両自動車車部品NEWＳＫオンの米電池工場、現代自向け量産へ韓国車両自動車車部品NEW零ホウ汽車、11月に中型ＳＵＶ「Ｃ10」発売タイ車両自動車NEW自動車統計タイ人の車使用年数が伸びる傾向＝調査会社タイ車両マクロ経済統計自動車NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は8500台マレーシア車両統計自動車その他サービス小売りNEW自動車ローン利用が増加、ＥＶ普及背景にシンガポール金融統計自動車金融一般NEWＦ１の来場者数、今年は前年を上回る水準シンガポール観光統計自動車観光娯楽スポーツイベントNEW８月のＣＰＩ上昇率2.2％ 約３年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW８月電動車販売、１万台超え 前年比３割増、ＥＶシェア48％にインドネシア車両統計自動車電機NEW