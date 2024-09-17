工業生産の伸び4.5％に縮小

中国工業生産の伸び4.5％に縮小製造業の懸念深まる、８月経済PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラント陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務自動車統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW工業生産の伸び4.5％に縮小 製造業の懸念深まる、８月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW上期の交通事故件数が減少、死傷者は増加カンボジア社会統計自動車二輪車陸運社会一般事件NEW８月輸出、前年比7.1％増 米国向けなど堅調、黒字は維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW南アの最大の自動車輸入元、13年からインドインド車両貿易統計自動車車部品NEW失業率工業生産の伸び4.5％に縮小 製造業の懸念深まる、８月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW外国人単純労働者の雇用拡大 高技能者、中長期的に回復へシンガポール経済マクロ経済雇用・労務NEW【続・政経ウオッチ】減少し続ける中間層人口インドネシア経済マクロ経済雇用市場逼迫がインフレ加速＝ＲＢＡ総裁補オーストラリア経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制個人破産の９割が賃貸居住者、本年度25％増もオーストラリア経済マクロ経済不動産８月就業者12.3万人増、高齢者の伸び続く韓国経済マクロ経済統計雇用・労務