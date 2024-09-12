８月自動車生産、前年比14.6％減の10.7万台

インドネシア８月自動車生産、前年比14.6％減の10.7万台PICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車車部品統計貿易自動車統計８月の交通事故は457件、死亡者は51人ラオス社会統計自動車二輪車陸運社会一般NEW８月自動車生産、前年比14.6％減の10.7万台インドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW消費者ローン、昨年度は15％増の90兆ルピーインド金融統計金融一般NEW８月の中古車取引、２カ月連続のプラス中国車両統計自動車車載動力電池の搭載量、８月は35％増中国車両貿易統計自動車その他製造設備投資車部品７月ゴム生産量、前月比27％増の3.8万トンマレーシア農水統計農林・水産貿易統計長期的利益と関係改善狙う 妥結近づくＥＵとのＥＰＡ（上）インドネシア経済マクロ経済貿易統計農林・水産鉱業設備投資政策・法律・規制外交NEW８月自動車生産、前年比14.6％減の10.7万台インドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW生成ＡＩ利用、比は世界５位 世銀調べ、ＢＰＯ産業後押しフィリピンＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務政策・法律・規制NEW７月の海外旅行者コロナ前超え、日本も人気オーストラリア観光貿易統計空運観光社会一般政策・法律・規制NEW車載動力電池の搭載量、８月は35％増中国車両貿易統計自動車その他製造設備投資車部品８月の中小企業景況感、２カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計