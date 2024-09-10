８月の輸出が約９％増

中国８月の輸出が約９％増５カ月連続プラス、電機好調維持PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本ASEAN米国中南米欧州自動車車部品電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易自動車統計ＢＹＤ、年販売目標を400万台に上方修正か中国深セン車両統計自動車NEW一汽解放の８月販売、２カ月ぶり減少中国吉林車両統計自動車NEW江淮汽車の８月販売、７カ月ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW東風汽車の８月販売、31.8％減の12.3万台中国湖北車両統計自動車NEW８月の輸出が約９％増 ５カ月連続プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW８月の新車販売５％減、３カ月連続マイナス中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW貿易統計８月の輸出が約９％増 ５カ月連続プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW８月の新車販売５％減、３カ月連続マイナス中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW７月の貿易総額28.6％増、11カ月連続プラスカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW７月貿易11.6％減、３カ月連続マイナスラオス経済マクロ経済貿易統計NEW８月パーム油備蓄、７％増の188万トンマレーシア農水統計農林・水産NEW86％が貿易・投資の増加を予測＝ＥＵ協議会シンガポール経済マクロ経済統計NEW