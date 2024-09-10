８月の二輪販売57万台、３カ月連続でプラス

インドネシア８月の二輪販売57万台、３カ月連続でプラスPICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア二輪車統計貿易自動車統計車メーカーの決算に明暗 24年中間期、ＮＥＶ好調が鮮明中国車両統計決算自動車NEW福田汽車の８月販売、２カ月連続マイナス中国北京車両統計自動車NEW８月ＰＰＩは1.8％下落、需要不足が影響中国経済マクロ経済統計NEW日本の中古車ミャンマー輸出、上期６％減ミャンマー車両貿易統計自動車電機NEW７月流通業売上高、７％増の1490億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWＥＶシェア、40年までに80％ 独特の車両規制などが背景にASEAN車両統計自動車電機環境NEW貿易統計１～７月のサービス貿易、15％増の4.2兆元中国経済貿易統計その他サービス観光NEW８月の輸出額は単月過去最高 ＡＩ商機続く、台風で出荷ずれも台湾経済マクロ経済貿易統計NEW対タイ国境貿易額、４～８月は52.2％減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW８月のコメ輸出、量・金額とも増加ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW日本の中古車ミャンマー輸出、上期６％減ミャンマー車両貿易統計自動車電機NEW＜資料＞インドネシア二輪車販売・輸出台数インドネシア車両貿易統計二輪車NEW