24年の成長率、5.6％に据え置き＝ＡＭＲＯ

カンボジア24年の成長率、5.6％に据え置き＝ＡＭＲＯ経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計ＧＤＰ24年の成長率、5.6％に据え置き＝ＡＭＲＯカンボジア経済マクロ経済統計NEWペソ相場、６カ月ぶり高値 １ドル＝55ペソ台、米景気材料にフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW豪の景気後退、まだある＝年金基金ＡＲＴオーストラリア経済マクロ経済NEW支出多くインフレ抑制できず、利下げはまだ先オーストラリア経済マクロ経済金融一般不動産政策・法律・規制財政NEWプロトン１～８月販売、６年連続で10万台超マレーシア車両統計自動車25年の投資実現額目標、最大1906兆ルピアインドネシア経済マクロ経済その他製造設備投資政策・法律・規制財政貿易統計長安汽車の８月販売、11％減の18.7万台中国重慶車両貿易統計自動車NEWトヨタの８月販売14％減、価格競争影響続く中国車両貿易統計自動車NEW上汽の８月販売39％減、５カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW８月の掘削機販売12％増、内外需上向き中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW７月の経常収支、91.3億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月輸出額は過去最高更新、電子機器けん引ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW