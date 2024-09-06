7月失業率4.7％に悪化、12カ月ぶり水準

フィリピン7月失業率4.7％に悪化、12カ月ぶり水準経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計トヨタの８月販売14％減、価格競争影響続く中国車両貿易統計自動車NEW広汽集団の８月販売、８カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEW日産の８月販売24％減、５カ月連続減少中国車両統計自動車NEW上汽の８月販売39％減、５カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW一汽解放の中間期は19％増益、売り上げ堅調中国吉林車両統計決算自動車NEWバスの中通客車、８月販売は４割増の952台中国山東車両統計自動車NEW失業率7月失業率4.7％に悪化、12カ月ぶり水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪の景気後退、まだある＝年金基金ＡＲＴオーストラリア経済マクロ経済NEW本日のオーストラリア１行情報（５日付）オーストラリア経済マクロ経済世銀の本年度成長率予測、7.0％に上方修正インド経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造農林・水産不動産政策・法律・規制【月次リポート】全国（８月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（８月）マレーシア経済マクロ経済