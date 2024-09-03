小鵬の新車販売、４カ月連続で１万台超え

中国広東小鵬の新車販売、４カ月連続で１万台超え車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の８月販売、９％減の１.1万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの８月販売、３カ月連続１万台超え中国北京車両統計自動車NEW吉利汽車の８月販売、21％増の18万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、４カ月連続で１万台超え中国広東車両統計自動車NEWＮＩＯの８月販売、４％増の２万台中国上海車両統計自動車ＩＴ一般電機車部品NEW理想汽車の８月販売、38％増の4.8万台中国北京車両統計自動車NEW自動車統計ナタ汽車の８月販売、９％減の１.1万台中国浙江車両統計自動車NEW広汽、ＰＨＶとＲＥＶの新型車を来年投入中国広東車両統計自動車NEW吉利汽車の８月販売、21％増の18万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの８月販売、４％増の２万台中国上海車両統計自動車ＩＴ一般電機車部品NEW小米ＥＶの８月販売、３カ月連続１万台超え中国北京車両統計自動車NEW賽力斯、８月販売は2.9倍の4.2万台中国重慶車両統計自動車NEW