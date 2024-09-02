現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増

韓国現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ、８月販売は過去最高の３万台超え中国浙江車両統計自動車NEWＮＥＶ年間販売、11月までに１千万台超えへ中国車両統計自動車小売りNEW広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で中国広東車両貿易統計決算自動車NEW現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増韓国車両貿易統計自動車NEW車部品大手、サービス店拡充 ＯＥＭ減もアフター市場で稼ぐインドネシア車両自動車二輪車電機その他製造車部品NEWリチウム難局で事業環境は最悪＝ミンレスオーストラリア資源決算自動車鉱業雇用・労務NEW貿易統計上海の違法ごみ返送、１～７月は1326トン中国上海社会貿易統計社会一般NEW広汽集団、中間期は純益半減＝販売低迷で中国広東車両貿易統計決算自動車NEW７月の香港ドル預金0.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW現代自ＧのＨＶ輸出、１～７月は35.2％増韓国車両貿易統計自動車NEW１～７月の物流総額5.5％増、高温多雨影響中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運【韓国経済統計】８月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資雇用・労務