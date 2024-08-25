広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増

中国広東広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国自動車その他製造小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資ＣＰＩ青島の１～７月経済統計、鉱工業は9.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計10月の金融緩和可能性に注目 コアインフレ、２年半ぶり低水準でシンガポール経済マクロ経済統計金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般自動車統計中通客車、中間期は純利益2.1倍＝販売増で中国山東車両統計決算自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１～７月の財政収入2.6％減、下げ縮小中国経済マクロ経済統計不動産政策・法律・規制財政NEW７月の住宅ローン残高、18カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラントNEWフォーブス2000、上位500社に韓国企業９社韓国経済マクロ経済統計NEWＳＥＴ上場企業、上半期の売上高は６％増タイ経済マクロ経済統計自動車その他製造その他サービス不動産建設・プラント小売りNEW貿易統計青島の１～７月経済統計、鉱工業は9.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWベトナム米、輸出価格が世界最高にベトナム農水貿易統計農林・水産NEWムーディーズ、比格付けを据え置きフィリピン経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般インフラ金融一般証券観光政策・法律・規制財政NEW山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計