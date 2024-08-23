山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増

中国山東山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW10月の金融緩和可能性に注目 コアインフレ、２年半ぶり低水準でシンガポール経済マクロ経済統計NEW金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般７月ＣＰＩは2.0％上昇、３カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は2.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計貿易統計山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW軽工業の上期は増収増益、生産も拡大中国製造貿易統計電機食品・飲料その他製造紙・パルプ設備投資NEWＭＧ、タイ産の自動車を欧州に輸出へタイ車両貿易統計自動車電機NEWクラン港、コンテナ取扱量で世界11位にマレーシア運輸貿易統計海運NEW10月の金融緩和可能性に注目 コアインフレ、２年半ぶり低水準でシンガポール経済マクロ経済統計NEW