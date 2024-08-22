車販売業、上期も深刻な低迷

中国車販売業、上期も深刻な低迷赤字店の比率が５割超、過去最高PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車小売り統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、南米チリで旗艦店オープン中国深セン車両自動車NEW小鵬匯天の新形態ドローン、11月に初披露へ中国広東製造自動車その他製造空運イベントNEW高級ＥＶ極ケ、２Ｑ決算の売上高は過去最高中国浙江車両決算自動車NEW上汽集団、ＥＵのＥＶ追加関税に法的措置か中国上海車両貿易自動車政策・法律・規制NEW車販売業、上期も深刻な低迷 赤字店の比率が５割超、過去最高中国車両統計自動車小売りNEWレクサス、９月末までＥＶ無料点検サービス韓国車両自動車NEW自動車統計上海の１～７月経済統計、鉱工業は1.1％減中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～７月経済統計、鉱工業は７％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW車販売業、上期も深刻な低迷 赤字店の比率が５割超、過去最高中国車両統計自動車小売りNEWホンダ、二輪出荷で初の首位 最大手ヒーロー抜く、７月実績インド車両統計自動車二輪車NEW遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は2.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計浙江省の７月電力消費、猛暑で家庭向け増加中国浙江公益統計電力・ガス・水道