浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増

中国浙江浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW中国車、種類で外国車圧倒 上期販売された新エネ車の８割超中国車両統計自動車NEW億緯リ能の中間期１％減益、動力電池が不振中国広東車両統計決算自動車その他製造車部品NEW工業生産指数、７月は５カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW商業３種、７月は小売業・卸売業が同月最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW貿易統計山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW軽工業の上期は増収増益、生産も拡大中国製造貿易統計電機食品・飲料その他製造紙・パルプ設備投資NEWＭＧ、タイ産の自動車を欧州に輸出へタイ車両貿易統計自動車電機NEWクラン港、コンテナ取扱量で世界11位にマレーシア運輸貿易統計海運NEW10月の金融緩和可能性に注目 コアインフレ、２年半ぶり低水準でシンガポール経済マクロ経済統計NEW