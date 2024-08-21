中国企業が実質支配の運輸会社、増加が懸念

タイ中国企業が実質支配の運輸会社、増加が懸念運輸NEW国・地域タイ業種運輸関連タグタイ自動車陸運統計貿易自動車統計浙江義烏の輸出、１～７月は18.5％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW中国企業が実質支配の運輸会社、増加が懸念タイ運輸貿易統計自動車陸運NEW電子部品７社、上期は２社のみ増収増益タイ電機統計決算電機NEW７月新車販売、国民車は２桁増 首位プロドゥアのシェアは44.7％マレーシア車両統計自動車車部品NEW卸売販売11％上昇、６四半期ぶりプラス転換シンガポール経済マクロ経済統計卸売りNEW広州の自動運転試験道路、今年156本増中国広東運輸統計自動車ＩＴ一般陸運貿易統計浙江義烏の輸出、１～７月は18.5％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW浙江義烏の輸出、１～７月は18.5％増中国浙江経済マクロ経済統計貿易NEWフードエキスポ閉幕、来場者は50万人超香港食品マクロ経済統計食品・飲料イベント小売りNEWフードエキスポ閉幕、来場者は50万人超香港食品食品・飲料小売りマクロ経済統計イベントNEW７月の輸出受注額、4.8％増 新製品効果、８月は２桁成長予測台湾経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸出受注額、4.8％増 新製品効果、８月は２桁成長予測台湾経済マクロ経済統計貿易NEW