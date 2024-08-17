７月の輸出13.9％増、半導体がけん引

韓国７月の輸出13.9％増、半導体がけん引PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計北京の１～７月経済統計、鉱工業は7.6％増中国北京経済マクロ経済統計NEWレンタカー旅行が人気、海外も需要旺盛中国観光統計自動車ＩＴ一般その他サービス陸運観光社会一般NEW７月の自動車産業、全分野で減少韓国車両統計自動車NEWＥＶの火災・爆発事故、１万台当たり0.93件韓国車両統計自動車保険NEW７月の輸出13.9％増、半導体がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月の産業景況感、４カ月ぶりの上昇タイ経済マクロ経済統計NEW貿易統計深センの輸出額、１～７月は32.1％増中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW成長率予測、政府は「2.5～3.5％」維持香港経済マクロ経済貿易統計設備投資観光小売りNEW５～７月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.90％ わずかに下方修正、輸出額も下げ台湾経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸出13.9％増、半導体がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月輸入物価指数、9.8％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW