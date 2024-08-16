５～７月の失業率、3.0％で横ばい

香港５～７月の失業率、3.0％で横ばい経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率一行ニュース（16～18日付）中国経済マクロ経済NEW５～７月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月就業者17.2万人増、高齢者の伸び目立つ韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント鉱業インフラ設備投資不動産陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食次期「国家発展計画」を承認 行政院、経済成長率は3.6％目標台湾経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般環境政策・法律・規制豪７月失業率、4.2％に上昇 労働参加率は過去最高オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計深センの輸出額、１～７月は32.1％増中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW成長率予測、政府は「2.5～3.5％」維持香港経済マクロ経済貿易統計設備投資観光小売りNEW５～７月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.90％ わずかに下方修正、輸出額も下げ台湾経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸出13.9％増、半導体がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月輸入物価指数、9.8％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW