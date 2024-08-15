NNA ASIA

サービス案内
    中国

    工業生産の勢い徐々に弱る

    5.1％に失速で期待薄、７月経済
    PICK UP
    経済
    国・地域
    中国
    業種
    経済
    関連タグ

    自動車統計

    失業率

    貿易統計

    NNAからのお知らせ