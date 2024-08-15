工業生産の勢い徐々に弱る

中国工業生産の勢い徐々に弱る5.1％に失速で期待薄、７月経済PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品機械ガラス・セメントその他製造不動産陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉱業小売り外食・飲食マクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務自動車統計長江デルタ企業のＥＳＧランク、首位は宝鋼中国上海経済マクロ経済統計環境工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント鉱業インフラ設備投資不動産陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食ＵＭＷトヨタ、７月の販売台数は9000台マレーシア車両統計自動車その他サービス小売り７月の乗用車販売、前年割れ ２年ぶり、在庫調整影響で34万台インド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品７月の二輪販売台数、前年比12.5％増インド車両統計自動車二輪車バスの中通客車、７月販売は４割増の1078台中国山東車両統計決算自動車失業率工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント鉱業インフラ設備投資不動産陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食次期「国家発展計画」を承認 行政院、経済成長率は3.6％目標台湾経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般環境政策・法律・規制豪７月失業率、4.2％に上昇 労働参加率は過去最高オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ準備銀、5.25％に利下げ 金融緩和に急転換ニュージーランド経済統計金融一般政策・法律・規制米国の景気後退、経済成長に影響なし＝政府マレーシア経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器政策・法律・規制豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速 民間部門の伸び鈍化オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計長江デルタの貿易額、１～７月は過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造海運長江デルタの貿易額、１～７月は過去最高中国上海経済その他製造海運ＩＴ一般マクロ経済統計貿易二輪・三輪車販売、１～７月は１％減中国車両貿易統計二輪車二輪・三輪車販売、１～７月は１％減中国車両二輪車統計貿易工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント鉱業インフラ設備投資不動産陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済自動車電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品機械ガラス・セメントその他製造不動産陸運海運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉱業小売り外食・飲食マクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務