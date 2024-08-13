７月自動車生産、前年比11％減も10万台超え

インドネシア７月自動車生産、前年比11％減も10万台超えPICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車車部品統計貿易関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向アジアにＥＶ化の波日系自動車メーカーの動向７月新車販売は17％増 国産車２％増、半年ぶりプラスベトナム車両統計自動車７月自動車生産、前年比11％減も10万台超えインドネシア車両貿易統計自動車車部品スズキ印産「フロンクス」、日本向け輸出開始インド車両貿易自動車電子・コンピューター電機精密機器機械倉庫陸運海運車部品和泰の１～７月売上高、同期の最高を更新台湾車両決算自動車インドモービルはＥＶ手厚く 上期の自動車関連17社決算（下）インドネシア車両統計決算自動車二輪車電機その他製造ゴム・皮革車部品広汽集団の７月販売、７カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車アジアにＥＶ化の波ヒト型ロボットの優必選、吉利の工場に導入中国浙江製造自動車ＩＴ一般その他製造精密機器機械車部品ヒト型ロボットの優必選、吉利の工場に導入中国浙江製造自動車車部品精密機器機械その他製造ＩＴ一般鴻華先進、24年は大幅増収へ台湾車両決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター鴻華先進、24年は大幅増収へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター決算仁川のＥＶ火災、ベンツコリアが調査に協力韓国車両自動車仁川のＥＶ火災、ベンツコリアが調査に協力韓国車両自動車自動車統計バスの中通客車、７月販売は４割増の1078台中国山東車両統計決算自動車７月新車販売は17％増 国産車２％増、半年ぶりプラスベトナム車両統計自動車通貨の暴落止まらず、実勢6500チャット台にミャンマー金融統計石油・石炭・ガス金融一般７月自動車生産、前年比11％減も10万台超えインドネシア車両貿易統計自動車車部品ＮＺ保険オンブズマンへの照会、21％増加ニュージーランド金融統計金融一般保険社会一般安徽省、県域に車部品産業を集積へ中国安徽車両統計自動車設備投資政策・法律・規制車部品貿易統計広東省の輸出額、１～７月は12.6％増中国広東経済マクロ経済貿易統計好調の木材輸出、米などの制裁措置気掛かりベトナム農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制７月新車販売は17％増 国産車２％増、半年ぶりプラスベトナム車両統計自動車コメ輸出額、７月は前月比４％減ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産衣類などの輸出、１～７月は18％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計繊維24年成長予測、下限引き上げ 年後半の製造業など回復見込みシンガポール経済マクロ経済統計