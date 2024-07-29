NNA ASIA

サービス案内
    中国
    江蘇

    江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％

    経済
    NEW
    国・地域
    中国
    江蘇
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    NNAからのお知らせ