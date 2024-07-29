江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％

中国江蘇江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％中国江蘇経済マクロ経済統計NEW瀋陽のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW深セン市のＧＤＰ、１～６月は5.9％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は2.5％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW中小零細企業のＧＤＰ寄与度、23年は39.1%マレーシア経済マクロ経済統計NEW米ＧＤＰ2.8％増、個人消費拡大＝４～６月米国経済マクロ経済金融一般NEW貿易統計上海市の上半期貿易、2.1兆元で過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％中国江蘇経済マクロ経済統計NEW上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく中国車両貿易統計自動車NEWソフト・情報サービス、上期は11.5％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービスNEW４～６月蜂蜜輸出544トン、６割が日本向けミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW実勢相場、4900チャット後半に下落ミャンマー金融統計金融一般NEW