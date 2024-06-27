世界企業、脱中国の意欲低く

中国世界企業、脱中国の意欲低く西側とデカップリングは非現実的PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国米国欧州その他製造小売りマクロ経済統計貿易設備投資雇用・労務自動車統計【中国自動車ランキング】５月中国車両統計自動車陝西の自動車輸出台数、１～５月は過去最高中国陝西車両貿易統計自動車重慶の１～５月経済統計、鉱工業は9.3％増中国重慶経済マクロ経済統計超高級車ブランドが値下げ、販売不振受け中国車両統計自動車１～５月の工業企業利益3.4％増、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計世界企業、脱中国の意欲低く 西側とデカップリングは非現実的中国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資雇用・労務小売り貿易統計陝西の自動車輸出台数、１～５月は過去最高中国陝西車両貿易統計自動車世界企業、脱中国の意欲低く 西側とデカップリングは非現実的中国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資雇用・労務小売り５月の景気指数、前月から横ばい台湾経済マクロ経済統計５月の国境貿易18％増、１～５月も３％増にタイ経済マクロ経済貿易統計ハノイ上半期成長率６％、前年並みベトナム経済マクロ経済貿易統計南端の町経由のタイ貿易開始 紛争で陸路寸断、迂回路を模索ミャンマー経済マクロ経済貿易統計農林・水産陸運海運政策・法律・規制軍事