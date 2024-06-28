NNA ASIA

サービス案内
    中国
    陝西

    陝西の自動車輸出台数、１～５月は過去最高

    車両
    国・地域
    中国
    陝西
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアにＥＶ化の波

    自動車統計

    貿易統計

    NNAからのお知らせ