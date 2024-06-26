豪５月ＣＰＩ上昇率、４％に加速

オーストラリア豪５月ＣＰＩ上昇率、４％に加速利上げ観測強まる経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア不動産電力・ガス・水道マクロ経済統計ＣＰＩ豪５月ＣＰＩ上昇率、４％に加速 利上げ観測強まるオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道不動産NEW浙江の５月ＣＰＩ、0.5％上昇中国浙江経済マクロ経済統計山東の１～５月経済統計、鉱工業は8.5％増中国山東経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～５月は6.5％増中国広東経済マクロ経済貿易統計消費者物価、５月2.0％上昇 ３カ月ぶり加速、通年目標は堅持マレーシア経済マクロ経済統計農林・水産石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制23年の名目賃金上昇率5.2％ 伸び鈍化、今年も同水準の予測シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務自動車統計【中国自動車白書】理想汽車 新興勢で頭角現す、新型車の売れ行き誤算も中国車両統計自動車インフラ証券NEW河南の車買い替え策、補助金計5.1億元投入中国河南車両統計自動車政策・法律・規制財政小売りNEW１～５月の輸入車４％減、日本車は５割増中国車両貿易統計自動車NEW〔のぞき見〕高級品価格ランク、台北は13位台湾社会マクロ経済統計社会一般NEW三陽工業、台湾二輪市場でのシェア４割超え予想台湾車両統計自動車二輪車NEW５大財閥総資産216兆円、上位30社の７割に韓国経済マクロ経済統計NEW