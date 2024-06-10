中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調

中国中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本自動車電子・コンピューター統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW日系３社の中国販売減少、値下げ競争激化＝５月中国車両自動車NEW現代自・起亜の米ＥＶシェア、最高の11％台韓国車両統計自動車NEWＬＧエナジー、バイポーラ型電池を開発へ韓国車両自動車車部品NEW日本車シェア５年ぶり２桁に 不買運動を克服、レクサスけん引韓国車両自動車NEW長安汽車のＥＶ部品商談会、成約額153億円タイ車両自動車車部品NEW自動車統計中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW現代自・起亜の米ＥＶシェア、最高の11％台韓国車両統計自動車NEW５月の生産者物価、５カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造NEW５月新車販売、前年比13％減 7.1万台、復調鈍く年100万台困難インドネシア車両統計自動車NEW宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制貿易統計中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW５月ＣＰＩ1.5％上昇、２カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計NEW５月の生産者物価、５カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造NEW宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運輸出伸びが予測割れの可能性＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制豪４月の貿易黒字拡大、輸出入は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計