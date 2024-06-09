５月新車販売、前年比13％減

インドネシア５月新車販売、前年比13％減7.1万台、復調鈍く年100万台困難PICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW日系３社の中国販売減少、値下げ競争激化＝５月中国車両自動車NEW現代自・起亜の米ＥＶシェア、最高の11％台韓国車両統計自動車NEWＬＧエナジー、バイポーラ型電池を開発へ韓国車両自動車車部品NEW日本車シェア５年ぶり２桁に 不買運動を克服、レクサスけん引韓国車両自動車NEW長安汽車のＥＶ部品商談会、成約額153億円タイ車両自動車車部品NEW自動車統計中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW現代自・起亜の米ＥＶシェア、最高の11％台韓国車両統計自動車NEW５月の生産者物価、５カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造NEW５月新車販売、前年比13％減 7.1万台、復調鈍く年100万台困難インドネシア車両統計自動車NEW宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制