５月の生産者物価、５カ月連続の上昇

タイ５月の生産者物価、５カ月連続の上昇経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイその他製造マクロ経済統計自動車統計中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW現代自・起亜の米ＥＶシェア、最高の11％台韓国車両統計自動車NEW５月の生産者物価、５カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造NEW５月新車販売、前年比13％減 7.1万台、復調鈍く年100万台困難インドネシア車両統計自動車NEW宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制貿易統計中国５月輸出7.6％増、自動車や集積回路好調中国経済貿易統計自動車電子・コンピューターNEW５月ＣＰＩ1.5％上昇、２カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計NEW５月の生産者物価、５カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造NEW宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運輸出伸びが予測割れの可能性＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制豪４月の貿易黒字拡大、輸出入は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計