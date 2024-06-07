宇通客車の５月販売、１割増の3483台

中国河南宇通客車の５月販売、１割増の3483台車両国・地域中国河南業種車両関連タグ中国欧州自動車陸運統計貿易自動車統計宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制現代自、米国のエコカー販売が過去最多に韓国車両統計自動車環境４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務欣旺達のＨＶ用電池、累計100万セット生産中国深セン車両統計自動車その他製造車部品広東工業企業の利益、１～４月は38％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造貿易統計宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運輸出伸びが予測割れの可能性＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制豪４月の貿易黒字拡大、輸出入は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計５月ＰＭＩが下落、３カ月ぶり悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計天然ゴム輸出量、５月は約２万トンにミャンマー農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産主要２港の単月コンテナ取扱量、過去最高にマレーシア運輸貿易統計インフラ海運軍事