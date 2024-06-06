４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準

フィリピン４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計宇通客車の５月販売、１割増の3483台中国河南車両貿易統計自動車陸運ＦＣＶの販売規模が急拡大へ 35年に保有100万台超えか中国車両統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制現代自、米国のエコカー販売が過去最多に韓国車両統計自動車環境４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務欣旺達のＨＶ用電池、累計100万セット生産中国深セン車両統計自動車その他製造車部品広東工業企業の利益、１～４月は38％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造失業率４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務就職難、製造業強化が課題インド経済マクロ経済貿易電子・コンピューター電機その他製造精密機器社会一般雇用・労務政治一般選挙ＢＪＰ、連合各党との調整課題 鞍替えリスクも、防衛大・伊藤教授インド政治マクロ経済社会一般文化・宗教雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙【月次リポート】全国（５月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（５月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】インドネシア（５月）インドネシア経済マクロ経済