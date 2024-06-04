５月新車販売は2.4％減

台湾５月新車販売は2.4％減ＥＶ好調、ラクスジェンやテスラPICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW今年の車載電池搭載量36％増 伸び拡大、ＰＨＶが押し上げ中国車両統計自動車その他製造車部品NEW５月新車販売は2.4％減 ＥＶ好調、ラクスジェンやテスラ台湾車両統計自動車NEWＫＧモビリティー、「コランドＥＶ」発売韓国車両自動車NEW起亜のＳＵＶ「ＥＶ３」、予約受付を開始韓国車両自動車NEW自動車統計力帆の５月販売36％減、５カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車NEW五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW湖北のＮＥＶ充電器数、給油機の13倍中国湖北運輸統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運NEW長城汽車の５月販売、14カ月ぶりにマイナス中国河北車両統計自動車NEW今年の車載電池搭載量36％増 伸び拡大、ＰＨＶが押し上げ中国車両統計自動車その他製造車部品NEW