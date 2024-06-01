５月の輸出11.7％増

韓国５月の輸出11.7％増半導体などＩＴ品目好調PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計小鵬の５月新車販売、５カ月ぶり１万台超え中国広東車両統計自動車ＩＴ一般NEWナタ汽車の５月販売、前月比12％増の１万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの５月販売、過去最高の２万台超中国上海車両統計自動車設備投資証券車部品NEW５月の輸出11.7％増 半導体などＩＴ品目好調韓国経済マクロ経済貿易統計NEW自動車生産、１～４月は11％増フィリピン車両統計自動車二輪車NEW銀行貸出残高、４月は9.6％増に加速フィリピン金融マクロ経済統計金融一般証券NEW貿易統計ナタ汽車の５月販売、前月比12％増の１万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW製造業景気が再び縮小圏に ５月のＰＭＩ低調、内外需に不安中国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW４月の香港ドル預金0.5％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW５月の輸出11.7％増 半導体などＩＴ品目好調韓国経済マクロ経済貿易統計NEW23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長 個人消費堅調、１～３月期は7.8％インド経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産建設・プラント選挙NEW重慶の１～４月経済統計、鉱工業は9.1％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計