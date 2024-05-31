23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長

インド23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長個人消費堅調、１～３月期は7.8％PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド農林・水産その他製造建設・プラントマクロ経済統計貿易選挙ＣＰＩ景気刺激へ100兆ドン国債発行計画、首相ベトナム経済マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント財政NEW23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長 個人消費堅調、１～３月期は7.8％インド経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産建設・プラント選挙NEW深センの鉱工業生産、１～４月は12.8％増中国深セン経済マクロ経済統計24年ＧＤＰ成長予測は3.94％ 上方修正、ＡＩ需要活況で輸出も台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター24年成長率5.0％、ＩＭＦが予測値上方修正中国経済マクロ経済不動産政策・法律・規制５月物価上昇率は4.4％、16カ月ぶり高水準ベトナム経済マクロ経済統計ＧＤＰ〔のぞき見〕長者番付、24年首位は広達の林氏台湾社会統計社会一般NEW＜ＮＺ予算案＞負け組は省エネや医薬品支援ニュージーランド経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＧＤＰ、昨年度は8.2％増インド経済マクロ経済統計NEW財政赤字の対ＧＤＰ比、昨年度は5.6％に改善インド経済マクロ経済統計NEW23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長 個人消費堅調、１～３月期は7.8％インド経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産建設・プラント選挙NEWバングラ、ビジネス環境指数が悪化バングラデシュ経済マクロ経済統計NEW貿易統計ナタ汽車の５月販売、前月比12％増の１万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW製造業景気が再び縮小圏に ５月のＰＭＩ低調、内外需に不安中国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW４月の香港ドル預金0.5％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW５月の輸出11.7％増 半導体などＩＴ品目好調韓国経済マクロ経済貿易統計NEW23/24年度ＧＤＰ、8.2％成長 個人消費堅調、１～３月期は7.8％インド経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産建設・プラント選挙NEW重慶の１～４月経済統計、鉱工業は9.1％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計