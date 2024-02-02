ＮＺ、最低賃金２％引き上げ

ニュージーランドＮＺ、最低賃金２％引き上げ景気低迷で上げ幅控えめ経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報11月の平均賃金、3.6％増の371万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW公務員の給与、５月に10％引き上げ＝副首相タイ経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW学位取得者の実質所得横ばい、高インフレでシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺ、最低賃金２％引き上げ 景気低迷で上げ幅控えめニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW24年昇給率６～10％予定、事業主フィリピン経済統計雇用・労務日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ24年調査、前年実績下回るベトナム経済統計雇用・労務ＣＰＩ大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の23年ＧＤＰは2.6％成長、目標下回る中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW１月消費者物価2.57％上昇、目標内で安定インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEWＮＺ、最低賃金２％引き上げ 景気低迷で上げ幅控えめニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW陝西省、24年成長率目標は「5.5％前後」中国陝西経済マクロ経済統計東莞市、24年の経済成長目標は「５％」中国広東経済マクロ経済政策・法律・規制