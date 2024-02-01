大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長

中国遼寧大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の23年ＧＤＰは2.6％成長、目標下回る中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW１月消費者物価2.57％上昇、目標内で安定インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEWＮＺ、最低賃金２％引き上げ 景気低迷で上げ幅控えめニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW陝西省、24年成長率目標は「5.5％前後」中国陝西経済マクロ経済統計東莞市、24年の経済成長目標は「５％」中国広東経済マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW東莞の23年ＧＤＰは2.6％成長、目標下回る中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW成都市、24年経済成長目標は「６％前後」中国四川経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW一行ニュース（１日付）中国経済マクロ経済NEWモバイル決済、23年は18％増の758億米ドルカンボジア金融統計ＩＴ一般通信金融一般NEW24年成長率予測、5.0％に据え置き＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済統計NEW貿易統計遼寧が経済振興策、消費や貿易拡大に補助金中国遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW23年のサービス貿易、過去最高の6.6兆元中国経済貿易統計その他サービス観光NEW大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW中国のモニター輸出、23年は6.9％減中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW東莞の23年ＧＤＰは2.6％成長、目標下回る中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW電子情報製造業、23年売上高はマイナス転落中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEW