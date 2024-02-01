NNA ASIA

サービス案内
    中国
    遼寧

    大連の23年ＧＤＰ、6.0％成長

    経済
    NEW
    国・地域
    中国
    遼寧
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    貿易統計