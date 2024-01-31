内モンゴル、24年成長率目標は「６％以上」

中国内モンゴル内モンゴル、24年成長率目標は「６％以上」経済NEW国・地域中国内モンゴル業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ湖北省、24年経済成長目標は６％中国湖北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW内モンゴル、24年成長率目標は「６％以上」中国内モンゴル経済マクロ経済統計NEW新疆のＧＤＰ、23年は6.8％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW深センの23年ＧＤＰ、6.0％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW腐敗認識指数、東南アジア６カ国で低下ASEAN社会統計社会一般NEW豪可処分所得、向こう５年は低水準続くオーストラリア経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ新疆のＧＤＰ、23年は6.8％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW深センの23年ＧＤＰ、6.0％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW湖北省、24年経済成長目標は６％中国湖北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW内モンゴル、24年成長率目標は「６％以上」中国内モンゴル経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（30日付）中国経済マクロ経済NEW政府と中銀、利下げ巡り応酬 首相側「口撃」も２月は見送りかタイ金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW失業率内モンゴル、24年成長率目標は「６％以上」中国内モンゴル経済マクロ経済統計NEW新疆のＧＤＰ、23年は6.8％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW有効求人倍率２年連続改善、失業率2.6％＝23年日本経済統計雇用・労務NEW河南省、24年成長率目標は「5.5％」中国河南経済マクロ経済統計経済界、24年の景気拡大に期待フィリピン経済マクロ経済貿易政策・法律・規制山西の23年ＧＤＰ、５％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計