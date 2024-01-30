NNA ASIA

サービス案内
    インド

    日系企業の71％「黒字」予想

    景況感は域内最高、ジェトロ調査
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    インド
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計