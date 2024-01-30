日系企業の71％「黒字」予想

インド日系企業の71％「黒字」予想景況感は域内最高、ジェトロ調査PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド日本マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ貴陽市、24年経済成長目標は「5.5％前後」中国貴州経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW高齢化で景気低迷に拍車、年金膨張中国経済マクロ経済保健医療社会一般財政NEW香港経済は安定の中で好転、財政長官見通し香港経済マクロ経済イベント政策・法律・規制NEW23年ＧＤＰ成長率、5.05％に鈍化インドネシア経済マクロ経済統計NEW23年ＧＤＰ成長率、5.05％ 資源高一服、輸出減速で伸び鈍化インドネシア経済マクロ経済統計NEWアジア開銀、海外送金統計の差を指摘フィリピン経済マクロ経済統計NEW貿易統計23年の車輸入、２年連続減＝ＮＥＶは大幅増中国車両貿易統計自動車NEW【労働法最前線】ＨＲ実務に影響を及ぼす立法の最新動向（三）中国経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW１月ＰＭＩは下落、３カ月ぶり悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計その他製造NEWベトナムとの貿易額、２年連続日本抜き３位韓国経済マクロ経済貿易統計NEW電池輸出の成長に陰り、23年は1.6％減韓国車両貿易統計自動車車部品NEW１月の生産者物価、11カ月ぶりに上昇タイ経済マクロ経済統計ゴム・皮革ガラス・セメント建設・プラントNEW