河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達

中国河南河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達経済NEW国・地域中国河南業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW湖南省、24年のＧＤＰ成長率目標６％前後中国湖南経済マクロ経済政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済統計NEW自動車統計上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEWリチウム電池の海外生産拡大、昨年13社推進中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品NEW河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEWＬＮＧトラック、23年販売は最多15万台超中国車両統計自動車石油・石炭・ガス陸運NEW