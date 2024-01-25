長城の23年本決算15％減益、為替の影響で

中国河北長城の23年本決算15％減益、為替の影響で車両NEW国・地域中国河北業種車両関連タグ中国自動車統計貿易決算自動車統計上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEWリチウム電池の海外生産拡大、昨年13社推進中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品NEW河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEWＬＮＧトラック、23年販売は最多15万台超中国車両統計自動車石油・石炭・ガス陸運NEW貿易統計吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEW即席麺輸出、23年は過去最高 韓流追い風に東南ア向け好調韓国食品貿易統計食品・飲料NEW12月の医薬品輸入額、３千万ドルを突破ミャンマー医薬貿易統計医薬品NEW