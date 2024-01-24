ＮＺ４ＱのＣＰＩ、4.7％上昇

ニュージーランドＮＺ４ＱのＣＰＩ、4.7％上昇急減速も国内インフレは高止まり経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW貴州省、24年経済成長目標は「5.5％前後」中国貴州経済マクロ経済統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政NEW湖南省、24年のＧＤＰ成長率目標６％前後中国湖南経済マクロ経済政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW貿易統計吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEW即席麺輸出、23年は過去最高 韓流追い風に東南ア向け好調韓国食品貿易統計食品・飲料NEW12月の医薬品輸入額、３千万ドルを突破ミャンマー医薬貿易統計医薬品NEW