江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長

中国江西江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長経済NEW国・地域中国江西業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW貴州省、24年経済成長目標は「5.5％前後」中国貴州経済マクロ経済統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政NEW湖南省、24年のＧＤＰ成長率目標６％前後中国湖南経済マクロ経済政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW湖南省、24年のＧＤＰ成長率目標６％前後中国湖南経済マクロ経済政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済統計NEW失業率海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW貴州省、24年経済成長目標は「5.5％前後」中国貴州経済マクロ経済統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政NEW天津市、24年成長率目標は「4.5％前後」中国天津経済マクロ経済設備投資海運政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW