23年新車販売９％減、78万台

タイ23年新車販売９％減、78万台ピックアップ29％減、改善に期待PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波日産系「啓辰」、春節商戦に合わせ値引き中国広東車両自動車NEW時代吉利、四川宜賓で動力電池を増産へ中国四川車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW理想汽車の１月販売、２倍の3.1万台中国北京車両統計自動車NEW強制労働の素材利用、人権団体が自動車企業批判中国車両自動車鉱業社会一般環境NEWＬＧ化学振るわず、23年の営業益15％減韓国化学決算自動車化学一般車部品NEWＬＧと現代自、インドネシア電池工場増強へ韓国車両自動車車部品NEW自動車統計理想汽車の１月販売、２倍の3.1万台中国北京車両統計自動車NEW遼寧が経済振興策、消費や貿易拡大に補助金中国遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW23年の財政収入6.4％増、全地方がプラス中国経済マクロ経済統計財政NEW１月の輸出18％増 半導体回復で中国向けプラス転換韓国経済マクロ経済貿易統計NEW23年のＵターン22社、投資額は過去最高韓国経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制NEW2023年12月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW