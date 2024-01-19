四川省のＧＤＰ、23年は６％成長

中国四川四川省のＧＤＰ、23年は６％成長経済国・地域中国四川業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計海南省のＧＤＰ、23年は9.2％成長中国海南経済マクロ経済統計北京のＧＤＰ、23年は5.2％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制23年ＧＤＰ成長率、暫定で3.8％＝統計局マレーシア経済マクロ経済統計日本ＧＤＰ世界４位転落、独を下回る日本経済マクロ経済統計武漢市、24年経済成長目標は「６％」中国湖北経済マクロ経済統計政策・法律・規制自動車統計23年の中古車残価率、日系は７割超中国車両統計自動車ベントレーの23年中国販売、前年比約２割減中国車両統計自動車四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計海南省のＧＤＰ、23年は9.2％成長中国海南経済マクロ経済統計オンライン小売額、11年連続で世界首位中国商業マクロ経済統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り内燃機関車が初の減少、電動化シフト進む韓国車両統計自動車貿易統計浦東空港の23年ＥＣ輸出申告、過去最高に中国上海経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売り小売り四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計大手企業景況感、１Ｑは「改善」が縮小香港経済マクロ経済統計雇用・労務23年輸出額、ＴＳＭＣが首位台湾経済マクロ経済貿易統計工作機械輸出、23年は14％減の26億米ドル台湾製造貿易統計その他製造23年キムチ輸出量、過去最高の4.4万トン韓国食品貿易統計食品・飲料