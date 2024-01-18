長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増

中国重慶長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増車両国・地域中国重慶業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車理想が値下げ販促、今年の販売目標80万台中国北京車両自動車24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品現代自の中国・重慶工場、現地企業に売却韓国車両自動車23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に韓国車両統計自動車アウディ、中国からのＥＶ輸入販売を計画タイ車両貿易自動車自動車統計長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車10～12月の工業設備稼働率、75.9％に上昇中国経済マクロ経済統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品合肥市、24年経済成長目標は「６％前後」中国安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食23年のＧＤＰ成長率5.2％ 政府目標達成、消費主導で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造インフラ設備投資その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り貿易統計長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車理想が値下げ販促、今年の販売目標80万台中国北京車両自動車24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品現代自の中国・重慶工場、現地企業に売却韓国車両自動車23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に韓国車両統計自動車アウディ、中国からのＥＶ輸入販売を計画タイ車両貿易自動車