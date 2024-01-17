ピックアップトラック販売、23年は0.2％減

中国ピックアップトラック販売、23年は0.2％減車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計ピックアップトラック販売、23年は0.2％減中国車両貿易統計自動車NEW法人カーリース、１位は現代自グレンジャー韓国運輸統計自動車その他サービス陸運NEW12月の輸出5.0％増、３カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW23年新車販売、過去最高を更新 税減免や景気回復で80万台に迫るマレーシア車両統計自動車NEW23年モデル別自動車販売、アバンザが首位インドネシア車両統計自動車NEW23年自動車生産、前年比５％減の139.6万台インドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計ピックアップトラック販売、23年は0.2％減中国車両貿易統計自動車NEW航空３社、23年旅客数が２倍以上記録中国運輸貿易統計空運政策・法律・規制NEW23年の二輪・三輪車販売11％減、２年連続中国車両貿易統計二輪車NEW12月の輸出5.0％増、３カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW12月輸入物価指数、4.1％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW12月の貿易赤字198億ドル、前月から縮小インド経済マクロ経済貿易統計NEW