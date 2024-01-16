12月ＣＰＩは9.41％上昇、前月から減速

バングラデシュ12月ＣＰＩは9.41％上昇、前月から減速経済国・地域バングラデシュ業種経済関連タグバングラデシュマクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向北京の12月ＣＰＩ、２カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、12月は0.3％下落中国浙江経済マクロ経済統計12月卸売物価0.73％上昇、前月からやや加速インド経済マクロ経済統計12月ＣＰＩは9.41％上昇、前月から減速バングラデシュ経済マクロ経済統計政策・法律・規制江蘇の12月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国江蘇経済マクロ経済統計12月ＣＰＩは0.3％下落、３カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計ＣＰＩ浙江のＣＰＩ、12月は0.3％下落中国浙江経済マクロ経済統計北京の12月ＣＰＩ、２カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計23年の展示会開催数、コロナ前超え中国経済マクロ経済統計イベント広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制12月ＣＰＩは9.41％上昇、前月から減速バングラデシュ経済マクロ経済統計政策・法律・規制江蘇の12月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国江蘇経済マクロ経済統計