23年の展示会開催数、コロナ前超え

中国23年の展示会開催数、コロナ前超え経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計イベントＣＰＩ浙江のＣＰＩ、12月は0.3％下落中国浙江経済マクロ経済統計北京の12月ＣＰＩ、２カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計23年の展示会開催数、コロナ前超え中国経済マクロ経済統計イベント広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制12月ＣＰＩは9.41％上昇、前月から減速バングラデシュ経済マクロ経済統計政策・法律・規制江蘇の12月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国江蘇経済マクロ経済統計貿易統計23年の展示会開催数、コロナ前超え中国経済マクロ経済統計イベント広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年の昇給率見通し3.4％ 昨年実績下回る、ＮＮＡ日系調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務経済界、ＥＣＦＡ対応を要望 総統選勝利の頼氏に、関税問題で台湾経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制23年販売の輸入車27万台、４割は法人名義韓国車両貿易統計自動車23年度８カ月間で８割増、自動車と部品輸入ミャンマー車両貿易統計自動車車部品