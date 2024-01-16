23年販売の輸入車27万台、４割は法人名義

韓国23年販売の輸入車27万台、４割は法人名義車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易自動車統計日産シルフィ、ＩＣＥ車部門で４年連続首位中国広東車両統計自動車ナタ汽車がマレーシアに工場、海外３カ所目中国浙江車両統計自動車建設・プラント北汽集団の23年販売18％増、ＮＥＶは８割増中国北京車両統計決算自動車乗用車の高価格化が継続 20万元以上３割、安売り響かず中国車両統計自動車更新広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制上場企業の売上高、23年は8.8％減台湾経済マクロ経済統計決算証券貿易統計23年の展示会開催数、コロナ前超え中国経済マクロ経済統計イベント広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年の昇給率見通し3.4％ 昨年実績下回る、ＮＮＡ日系調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務経済界、ＥＣＦＡ対応を要望 総統選勝利の頼氏に、関税問題で台湾経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制23年販売の輸入車27万台、４割は法人名義韓国車両貿易統計自動車23年度８カ月間で８割増、自動車と部品輸入ミャンマー車両貿易統計自動車車部品