１Ｑ成長率2.1％に鈍化、香港大見通し

香港１Ｑ成長率2.1％に鈍化、香港大見通し経済国・地域香港業種経済関連タグ香港小売りマクロ経済貿易雇用・労務ＧＤＰ１Ｑ成長率2.1％に鈍化、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易雇用・労務小売り経済３団体、24年の経済成長率予測据え置きタイ経済マクロ経済経済３団体も政策金利引き下げを要望タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政ＩＰＯ市場に回復の兆し 24年５件予想、利下げ観測でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券不動産環境政策・法律・規制本年度成長率は南アジア２位、世銀バングラデシュ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政経済開放路線への復帰が重要 世界最多14億人の国（４）インド経済マクロ経済統計インフラ設備投資社会一般教育文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制選挙財政失業率１Ｑ成長率2.1％に鈍化、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易雇用・労務小売り23年就業者32.7万人増、製造業・若年層は減韓国経済マクロ経済統計雇用・労務23年11月の失業率3.3％、５カ月ぶり改善マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務オフィス稼働率、出社増でも今年は低迷継続かオーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般不動産雇用・労務Ｇ20大半で可処分所得減少、23年＝ＩＬＯアジア経済マクロ経済雇用・労務【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済