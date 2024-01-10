豪11月ＣＰＩ、4.3％上昇

オーストラリア豪11月ＣＰＩ、4.3％上昇２年ぶり低水準に鈍化経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ豪11月ＣＰＩ、4.3％上昇 ２年ぶり低水準に鈍化オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売り【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済ＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラント【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済自動車統計１月の車販売が大きな伸びへ、ＣＰＣＡ予測中国車両貿易統計自動車NEW東風汽車の23年販売209万台、６年連続減中国湖北車両統計自動車NEW長安汽の23年販売は255万台、４年連続増加中国重慶車両統計自動車NEWＢＹＤの世界展開３車種、各地で受賞相次ぐ中国深セン車両統計自動車NEWＶＷの中国販売、23年は1.6％増の323万台中国車両統計自動車NEW重慶のＩＣ設計産業、27年に120億元へ中国重慶ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造政策・法律・規制NEW