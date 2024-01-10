ＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準

台湾ＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準建設国・地域台湾業種建設関連タグ台湾不動産建設・プラントマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向ＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラント12月ＣＰＩ上昇率は2.71％、２カ月連続縮小台湾経済マクロ経済統計23年１～12月の生産者物価、2.5％の下落タイ製造統計食品・飲料化学一般鉄鋼・金属その他製造建設・プラント23年ＣＰＩ1.2％上昇、食品価格上昇受けタイ経済マクロ経済統計今年のインフレ率、国会設定目標を下回る予測ベトナム経済マクロ経済卸売物価、11月4.2％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計ＣＰＩ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売り【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済ＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラント【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済個人事業主のＶＡＴ、課税基準引き上げ検討ベトナム経済マクロ経済財政